Nella città di Sassari censiti 264 positivi al Covid-19: lo 0,2% della popolazione

Il 19 ottobre erano 176, di cui 20 ricoverati. Il 20 erano 213 di cui 23 ricoverati, e il 21 ottobre 241 di cui 26 ricoverati.

I dati sono relativi a una città di quasi 130mila abitanti ed indicano come i colpiti rappresentino circa lo 0,2% della popolazione.



Il dato sui ricoveri non specifica quanti siano in terapia intensiva e quanti in altre forme di minore gravità.





Sassari. Arrivano finalmente i dati su base cittadina dei soggetti positivi al Covid-19. In base ai dati forniti oggi dal Dipartimento di Prevenzione, servizio Igiene e Sanità pubblica della Assl Sassari, il sindaco Gian Vittorio Campus informa che a Sassari ci sono 264 positivi al coronavirus di cui 29 ricoverati.