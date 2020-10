Riaperte le iscrizioni ai Servizi 0-3 del Comune di Sassari

Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito www.comune.sassari.it





Sassari. Fino al 29 ottobre è possibile presentare domanda di iscrizione ai Servizi 0-3 per le bambine e i bambini nati dal I gennaio 2018 al I settembre 2019, residenti nel Comune di Sassari o in affidamento temporaneo a famiglie residenti nel Comune di Sassari. L’istanza dovrà essere compilata esclusivamente attraverso il portale online.Una volta inoltrata, la domanda non può essere modificata. Per eventuali modifiche o errori occorre procedere all’inoltro di una nuova domanda di iscrizione.Per qualsiasi chiarimento o difficoltà nella compilazione e nell’utilizzo della procedura online, sarà possibile contattare i numeri 079279685–692– 684, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 , o scrivere a iscrizioniservizi03@comune.sassari.it