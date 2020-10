Idee per un Capodanno a Roma da single e consigli su come trovare compagnia

Più che altro perché segna la fine di qualcosa e l’inizio di un’altra tutta nuova, un’era, un’epoca, mille più esperienze passate e future, e il trascorrere del tempo che passa inesorabilmente., ma non sempre è possibile che ciò accada. E allora si trovano mille e più opportunità per stare gioiosamente da soli, in allegria pure in mezzo a persone che non conosciamo. I locali ce lo permettono ed esistono persino serate a tema incontri e speed date che servono appositamente per farci provare qualcosa di nuovo, e non sempre la solita solfa della reunion con gli amici a mangiare e bere.: è una festa fatta per tutti, non unicamente per le famiglie, per le coppie, per i gruppi numerosi. Puoi scegliere di passarla con la tua migliore amica, con il tuo coinquilino, con la famiglia della tua ragazza; o perché no, tutto da solo a meditare sul tuo presente e, mentre osservi i fuochi d’artificio che esplodono per aria, tra l’entusiasmo generale, esprimere un desiderio carico di aspettative nei confronti dell’anno che verrà.A prescindere da che tipo di persona tu sia e da cosa ti piace fare nel tuo tempo libero, ecco quali sono le nostre proposte per te, se ti ritrovi a trascorrere, per scelta o per caso, il prossimo Capodanno a Roma da single.Di sicuro se sei single e sei residente nella bellissima capitale o città eterna o ci vai da turista non potrai annoiarti. Avrai a disposizione tantissimi eventi e tutti diversi:per sapere qual è il più adatto alle tue esigenze e dei tuoi amici e soprattutto per non rischiare di restare fuori il consiglio è quello di consultare il sito capodanno.org. Addirittura, alcune non conoscono neppure il nome e il cognome di chi gli vive accanto; e certi, quelli più asociali, evitano in tutti i modi gli incontri sulla scala, per non dover salutare nessuno. Terribile, no? Ma se anche tu sei così, siamo sicuri che si tratti solo di timidezza.Allora ti proponiamo una cosa, sperando di non metterti in imbarazzoAllo scoccare della mezzanotte tutti quanti si fanno gli auguri, sia conoscenti che non. Il brindisi e gli auguri sono una formalità, ma anche un momento per sentirsi vicini e in comunione con il mondo intero.con i tuoi dirimpettai e scoprire finalmente i loro nomi, guardarli bene negli occhi e accorgerti che, magari, sono pure persone piacevoli con cui potresti ancora passare del tempo assieme. Ci avevi mai pensato?Non bisogna necessariamente essere in compagnia per partecipare a una cena a tema. I locali ne organizzano tantissime, pure. Le più divertenti in assoluto sono le cene con delitto: dei momenti prevalentemente ludici, dove la parte gastronomica rappresenta solamente uno sfondo, o meglio una scusa., ma anche per meditare e guardare lo svolgimento di tutta l’azione da un punto di vista esterno, più oggettivo. E dovrai stare cauto e ascoltare la tua parte più logica per arrivare alla soluzione del caso, come un vero detective farebbe.La cosa bella di questo tipo di evento è che ti diverti soprattutto se non conosci nessuno dei partecipanti. Non sei influenzato e influenzabile. Inoltre, avere troppi amici attorno durante una sessione di gioco ti distrarrebbe.Ti assicuriamo cheA volte la soluzione più semplice è quella migliore:da quanti anni non passi l’ultimo dell’anno con i tuoi genitori?Se sei single è l’occasione giusta!