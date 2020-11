Meglio il tennis o il padel? Ecco qual è la differenza e cosa scegliere

. Gli amanti dello sport conoscono profondamente le differenze tra le diverse modalità sportive, ma, sfortunatamente, questa folta popolazione non è globale. Troviamo anche molte persone che non praticano sport regolarmente e che, per mancanza di informazioni, fanno associazioni sbagliate.Oggi vogliamo parlare di due sport che hanno un gran numero di somiglianze e non vogliamo concentrarci sulle cose che hanno in comune, ma sulle loro differenze. La prima, ovviamente, è la racchetta. Se guarderai con attenzione, lo capirai da solo che non si assomigliano affatto. Tra i prodotti di intrattenimento più venduti , le racchette infatti si differenziano in queste tre categorie principali:• racchette da tennis• racchette da padel• racchette per ammazzare le zanzareCome abbiamo accennato prima, a priori può sembrare che i due sport abbiano molte cose in comune. Questo fatto ha portato giocatori di tennis di livello mondiale come Roger Federer o Novak Djokovic, i principali a vincere gli US Open, con una racchetta in mano.Oltre alle differenze nell’aspetto degli accessori che si utilizzano, come (oltre alle racchette)ce ne sono molte altre che riguardano tutto l’apparato del funzionamento di questi due sport agonistici molto seguiti.Quello che è certo e che:la vendita sul web infatti è ormai un’abitudine per tantissime persone, specialmente in questo periodo storico pieno di restrizioni che costringe a stare a casa.Spesso però anche sul web si fanno errori di valutazione e si fanno acquisti costosi:per ovviare a ciò esiste un portale come piuvenduti.it, che opera da comparatore di prezzi e che aggiorna l’utente con articoli molto ricchi e pieni di curiosità e informazioni utili.Torniamo ora a noi e andiamo ora a vedere insieme le differenze tra queste bellissime discipline sportive!Quando confrontiamo i due strumenti che vengono applicati per praticare entrambi gli sport vediamo che sono molto diversi. La racchetta da tennis si distingue per le corde che presenta e per la sua grande tensione.Ciò fa sì che la palla venga colpita con molta velocità, resa coerente se si tiene conto delle dimensioni del campo.tuttavia, sono pale e, come indica il suo stesso nome, siamo già di fronte a un oggetto diverso. La pala è composta da una serie di materiali diversi che vanno dal carbonio alla fibra di vetro.Quello da tennis è molto più antico e necessita di una certa misura: 23,77 metri di lunghezza e 8,23 metri di larghezza. Nel caso in cui venga giocata una partita di doppio, la larghezza aumenta a 10 metri. Il campo da padel ha anche dimensioni approvate che sono: lunghezza 20 metri per 10 di larghezza.La, dato che ha una serie di vetri intorno che diventano uno strumento indispensabile del gioco., trasformando lo sport in un gioco molto più dinamico., mentre nel padel risaltano i movimenti veloci ei riflessi felini. Anche i materiali utilizzati sono leggermente diversi. Nel tennis troviamo principalmente erba naturale, terra battuta, la pista dura o quella sintetica. Per quanto riguarda il padel, invece, due materiali spiccano sul resto: cemento e calcestruzzo.Al di là delle differenze una cosa hanno in comune il tennis e il padel:il divertimento che si prova a praticarli!