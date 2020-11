Costo funerali: quali sono i servizi che incidono di più sui prezzi e come risparmiare

residenza.





. Infatti, la maggior parte delle famiglie al giorno d’oggi è costretta ad aprire una finanziaria per riuscire ad affrontare tutte quante le spese previste per lo sbrigo delle pratiche, i documenti da compilare e firmare, mandando a chi di dovere, bolli da pagare,e mettici anche il contributo alla chiesa, o meglio al parroco che guiderà la funzione per dire addio al defunto.Ma quello che più spaventa in tutto questo è proprio l’ingaggio dell’agenzia di pompe funebri , poiché molte offrono dei servizi costosissimi, che sembrano però fondamentali nel momento di decidere in quali mani affidare la salma e, molto spesso, non sono neppure opzionali.Insomma, uno per morire in pace è il caso che si conservi un bel po’ di soldi, come una sottospecie di pensione per il post-trapasso, affinché tolga la famiglia, i cari che lascia qui a piangerlo, dall’incombenza di finire sul lastrico.Si tratta di un problema non da poco, anche perché non esiste a oggi: semplicemente queste non possono permettersi un loculo, neppure un trasporto in pompa magna, niente di niente, se non qualche lacrima versata da chi gli voleva bene.In realtà, stanno proprio ora nascendo (o ci sono da poco)hanno come obiettivo quello di offrire più possibilità anche a chi non dispone di sostanze cospicue.che hanno un po’ di timori per quanto riguarda i costi del funerale e che grazie a questa realtà avranno la possibilità di ricevere in maniera assolutamente gratuita tanti preventivi e quindi potranno scegliere in tutta tranquillità e trasparenza l’agenzia funebre più adatta alle proprie esigenze.Organizzare un funerale quindi non è una passaggiata: già affrontare una perdita e organizzare il, non c’è bisogno che incida così tanto pure dal punto di vista finanziario.Per questa ragione esistono anche modi per risparmiare in maniera considerevole, offrendo quell’attimo di respiro in più alle persone per meditare e metabolizzare il concetto del trapasso e come si traduce questo nella vita di tutti i giorni.Innanzitutto,. Molte, soprattutto se non propriamente oneste, te lo vorrebbero far credere, ma non è così. Dunque, conoscere quali sono i servizi generalmente inclusi, quanto valgono e se sono o meno utili, ti può aiutare seriamente a risparmiare sulle spese.Le cose che solitamente fanno parte di un pacchetto completo sono:e tutto quel che concerne la preparazione della salma• la funzione (e quindi anche l’allestimento, che prevede l’addobbo floreale)• la sepoltura o la cremazionee che deve essere considerato e a volte a queste spese di base se ne aggiungono altre collaterali e che hanno comunque un peso, una certa importanza e che possono spostare il preventivo:esempi sono le composizioni floreali, necrologi, addobbi funebri, avviso di lutto e realizzazione della lapide., decidono per il funerale con cremazione e per il quale serve anche un documento di autorizzazione da parte del comune dove avviene il decesso o da quello di