Al via il nuovo progetto sulla differenziata dell'Unione dei Comuni del Coros #CREAREINSIEMEAGIULIA

L'Unione dei Comuni del Coros ha avviato un nuovo progetto per sensibilizzare e coinvolgere i più giovani sui temi del riciclo e del riuso. In molti ricorderanno la Missione Eco Ranger, il progetto dell’Unione dei Comuni del Coros nell’ambito dell’appalto per la raccolta dei rifiuti nei comuni di Cargeghe, Ittiri, Muros, Putifigari, Olmedo, Ossi, Tissi, Uri, Usini: ben otto comuni e trentacinque classi delle scuole primarie coinvolte nel 2019 con un “project work” interdisciplinare volto alla sensibilizzazione alla raccolta differenziata e ai temi dell’ecologia. Purtroppo l’emergenza sanitaria in corso non ha consentito all’Unione di proseguire anche nel 2020 con quel progetto: non è stato possibile portare avanti attività in presenza nelle scuole, ma l’attenzione verso i cittadini più giovani non è comunque venuta meno. Proprio dall’esigenza di raggiungere quella specifica fascia di pubblico è nato il nuovo Progetto #CREAREINSIEMEAGIULIA, un format video fruibile completamente online attraverso i canali social di Facciamo La Differenza e il suo canale YouTube.Uno spazio virtuale tutto nuovo, dedicato alla Creatività, all’Ecologia e al Riuso Creativo: Giulia, conduttrice e “padrona di casa” del set allestito negli spazi dell’Unione a Ossi, accompagnerà in ogni puntata i suoi follower alla scoperta delle tecniche del riuso creativo, per imparare a riutilizzare oggetti comuni che abbiamo in casa e dare vita a nuovi giochi, esperimenti, strumenti musicali e tanto altro ancora. Adattandosi ai tempi e ai repentini cambiamenti di questo 2020, l’Unione dei Comuni del Coros ha creato così un nuovo spazio di dialogo e di coinvolgimento per i bambini e le loro famiglie.#CREAREINSIEMEAGIULIA è una delle attività di "Facciamo la Differenza”, il più ampio e articolato programma di educazione e informazione alla raccolta differenziata promosso dai Comuni del Coros in collaborazione con Ambiente Italia srl, Cosir, Energetikambiente e Co.Me.S.-Cooperativa Mediateche Sarde.