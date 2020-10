Covid Alghero. Sono 47 i positivi e 39 i cittadini in sorveglianza attiva

Covid Alghero: 47 positivi e 39 in sorveglianza attiva, è il dato di oggi dell’Ats riguardante la città. I numeri restano sostanzialmente stabili, mentre giungono i risultati dei tamponi effettuati nel Centro Anziani di Fertilia ai 58 ospiti e alle 70 unità del personale. “I positivi sono sette – comunica Mario Conoci - vengono trattati all’interno della struttura perché non hanno necessità di ricovero. Sono gestiti dai medici e operatori sanitari. La situazione è controllata minuto per minuto, va anche detto che da tre mesi la struttura era interdetta alle visite, ciò nonostante ci sono stati i casi di positività, il che dimostra la particolare insidiosità di questa malattia che va contrastata con la massima attenzione, anche nelle situazioni più protette”.Stamattina incontro in Ospedale del Sindaco con medici e autorità sanitaria. “Il Marino si è reso disponibile ad ospitare e i nostri concittadini che necessitano di cura, una scelta adottata a conseguenza del fatto che le strutture sanitarie sassaresi non possono più farlo, sono ormai sature. Naturalmente abbiamo chiesto insieme ai medici l’incremento del personale e ulteriori attrezzature. Ma abbiamo ribadito che non vengano sospesi i servizi e le assistenze che riguardano le altre patologie. Il reparto di Terapia Intensiva del Civile intanto è in funzione e voglio ringraziare gli operatori che stanno operando. Finalmente sta iniziando a funzionare ma vogliamo che venga proseguita l’attività anche oltre l’emergenza sanitaria”.