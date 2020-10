Elezioni comunali Ploaghe, riconfermato il sindaco Carlo Sotgiu

Le elezioni comunali di Ploaghe del 25 e 26 ottobre hanno riconfermato il sindaco uscente Carlo Sotgiu. La lista Obiettivo Ploaghe ha infatti ottenuto 1.768 voti pari al 59,29% delle preferenze mentre la lista Insieme per Ploaghe di Gian Filippo Sechi ne ha ottenuti 1.214 pari al 40,71% dei 2.982 voti.



"Siamo ovviamente molto soddisfatti dell'esito della competizione elettorale. Sapevamo di aver lavorato bene in questi anni ma il risultato è andato ben oltre le nostre più rosee aspettative. Ora avremo altri cinque anni per completare il percorso iniziato e realizzare tutti i progetti programmati. Abbiamo a disposizione una squadra di persone competenti, capaci e dinamiche che sono certo faranno il massimo per il loro paese. Voglio ringraziare tutti i candidati che con il loro impegno hanno garantito questo risultato." ha commentato il sindaco Carlo Sotgiu.