Il comune di Sassari cerca casa per i cani randagi:pubblicato avviso di manifestazione di interesse

Sassari. ll Comune di Sassari, al fine di contenere il fenomeno del randagismo canino e limitare i disagi che possono derivare alla comunità dalla presenza di cani vaganti sul territorio, intende procedere con con una manifestazione di interesse al fine di individuare dei canili definiti “rifugio”, in cui debbano essere ricoverati i cani in attesa di adozione. Il canilerifugio dovrà avere una dimensione compresa tra un minimo di 150 ed un massimo di 250 cani ricoverati e dovrà essere dotato di un ambulatorio veterinario per visite e piccoli interventi medici o chirurgici di routine.



Le principali categorie di prestazioni richieste.1. Mantenimento degli animali: alimentazione e pulizia;2. Cure mediche;3. Apertura al pubblico, attività di socializzazione e adozione.

La durata dell'appalto è prevista in un anno, l’importo stimato a base di gara è di €180.000,00.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 10.00 del 12/11/2020, esclusivamente mediante pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.sassari.it.