Mascherine, quali scegliere per affrontare il ritorno a scuola

Bambini e ragazzi sono tornati a scuola, ma quest'anno sicuramente sono tanti i cambiamenti che si troveranno ad affrontare. L'emergenza Coronavirus infatti non si può certamente dire risolta ed il rischio di una seconda ondata e di una nuova crescita dei contagi è sempre presente. Per questo motivo,. Ci siamo tutti abituati a questa consuetudine, ma siamo sicuri che per gli studenti sarà facile rispettare questa imposizione? A quanto pare per il momento non ci sono stati grandi problemi, se non quello di scegliere la mascherina più adatta per il ritorno a scuola.Secondo quanto indicato nella legge ufficiale,. Possono toglierla solamente quando si siedono al proprio banco, dunque in classe non è obbligatorio tenere la mascherina indossata. Se però devono andare in bagno, uscire dalla classe o recarsi in mensa, ecco che questo dispositivo di protezione diventa obbligatorio e deve dunque essere indossato da tutti gli studenti.La domanda che molti genitori si sono posti però riguarda la tipologia di mascherina obbligatoria a scuola. Da questo punto di vista a livello normativo viene concessa una certa libertà.che saranno messe a disposizione di ogni scuola e consegnate agli alunni che ne saranno sprovvisti. Questo però non significa che sia vietato indossare altri tipi di mascherine, come quelle in tessuto che tra l'altro sono anche più ecologiche.A questo punto vale la pena chiedersi quale delle due tipologie sia più indicata per il ritorno a scuola di bambini e ragazzi. Anche se ai vari istituti dovrebbero essere fornite in dotazione quelle chirurgiche infatti, si ha la libertà di indossare le mascherine lavabili in tessuto. Vediamo quali sono le differenze tra queste due tipologie e quali conviene scegliere per bambini e ragazzi.Sicuramente, le mascherine lavabili in tessuto sono quelle preferite dagli stessi ragazzi, perché più originali. Si possono scegliere della fantasia che si preferisce, abbinare agli outfit e via dicendo il che è senza dubbio un fattore positivo per bambini e ragazzi, che permette in un certo senso anche di sdrammatizzare la situazione.Si possono infatti lavare e riutilizzare quante volte si desidera, non vanno buttate ma si conservano così come si conserva una maglietta.Le mascherine chirurgiche sono riutilizzabili, ma per poche volte dopodiché devono essere gettate. Il problema più grande di questa tipologia di mascherine è che negli ultimi mesi se ne sono viste ovunque, abbandonate sul marciapiede, in mezzo alla strada, al parco e via dicendo. Purtroppoperché meno colorate e simpatiche di quelle in tessuto.