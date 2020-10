Laboratori multiculturali e multigenerazionali: bando del Comune di Sassari

Sassari. Sul sito www.comune.sassari.it è pubblicato il bando rivolto ad associazioni culturali, sportive e ricreative, cooperative e altri enti che non perseguano fini di lucro e che si occupino di multiculturalità per la creazione di attività multiculturali e multigenerazionali.

Saranno finanziate sette iniziative di socializzazione e aggregazione per migliorare la qualità della vita dei minori e dei giovani partecipanti, stranieri e non solo, e di conseguenza sviluppare una consapevolezza di sé e di comunità, anche attraverso laboratori intergenerazionali che favoriscano la reciproca conoscenza delle culture e delle specifiche tradizioni.

L’iniziativa si inserisce nel contesto di LGNet Emergency Assistance (LGNetEA) Rete dei Comuni per una rapida risposta e servizi per l’inclusione d’emergenza in aree urbane svantaggiate: un Progetto co-finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione dell'Unione Europea (FAMI) nell’ambito delle misure emergenziali. Questo prevede azioni sperimentali rivolte ai migranti regolarmente soggiornanti, incentrate sulla realizzazione di percorsi di rapido intervento per la risoluzione di situazioni emergenziali, di protezione, di socializzazione e di integrazione e volte a contrastare i fenomeni di rischio sociale al fine di assicurare condizioni di sicurezza e di civile convivenza nelle città.

I laboratori mirano, inoltre, a sensibilizzare i partecipanti rispetto a temi di particolare interesse sociale come l’inclusione sociale, la promozione della cultura di genere, della convivenza pacifica e della mediazione, la cittadinanza attiva e l'acquisizione di responsabilità verso la gestione dei beni comuni.

Il target di riferimento è quello di minori e giovani dagli 11 ai 29 anni, stranieri e non di tutta la città, con la possibilità di coinvolgere anche adulti e anziani per la realizzazione di laboratori intergenerazionali e favorire così la ricaduta positiva su tutta la comunità.

Questi interventi dovranno avere una durata tra 6 e 9 mesi e potranno essere realizzati negli spazi messi a disposizione dal Comune, nelle sedi del Centro Poliss, in via Baldedda, e del Centro Giovani in piazza Santa Caterina.

Le domande devono essere presentate entro 13 novembre alle 23.59, esclusivamente via pec all’indirizzo protocollo@PEC.comune.sassari.it.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Settore Politiche, Servizi e Coesione sociale, alla seguente mail: lgnet.bandolaboratori@comune.sassari.it