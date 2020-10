La Regione mette i Comuni in rete per il benessere familiare. Parte il Tour Family in Sardegna

E' un progetto ambizioso, di quelli che solo chi ama davvero la comunità, il sociale, il mettersi a disposizione farebbe. Ebbene il Tour Family in Sardegna sta partendo con l'obiettivo di mettere in rete i comuni dell'isola per il benessere familiare! Un viaggio di scoperta, che faccia emergere, racconti e certifichi quanto di family c'è nella nostra Sardegna.Questo il progetto della regione Sardegna, in collaborazione con l'Agenzia per la famiglia della Provincia autonoma di Trento, e con il supporto di TSM-Trentino School of Management che propone un ciclo di incontri per presentare alle municipalità sarde un'esperienza innovativa in tema di politiche di benessere familiare. Un progetto dove la famiglia sarà al centro e i comuni saranno in rete per parlare del giusto benessere familiare.Un tour di seminari online, di un'ora ciascuno, durante i quali verrà presentata l'esperienza della rete italiana dei "Comuni amici della famiglia" attraverso le testimonianze di amministratori e famiglie insieme al contributo del Comune di Alghero, città pilota del Network Family in Italia, e alle pillole di competenza espresse da voci autorevoli ed esperte.Obiettivo del progetto è la diffusione del Network "Family in Italia” partito con il comune di Alghero che grazie anche al Marchio Family è riuscito a trovare la strada giusta per proseguire il percorso di sensibilizzazione e che ora proseguirà nell’isola.Ogni puntata vedrà protagonista una città o unione di comuni curiosa di intraprendere il percorso di sviluppo di politiche familiari e di entrare a far parte del network.La prima puntata in diretta domani 29 ottobre alle 15:30 sulla pagina facebook @Family in Sardegna e sul canale Youtube Family in Sardegna vedrà protagonista la Rete metropolitana del Nord Sardegna mentre la successiva prevista per l’11 novembre la Città Metropolitana di Cagliari.La prima puntata:Sarà Erika Pirina giornalista e ideatrice del laboratorio per bambini "A scuola di notizie" a moderare gli incontri ai quali parteciperanno sempre Mauro e Filomena Ledda Coordinatori del Network nazionale comuni amici della famiglia.Giovanni Deiana, Dirigente Servizio Politiche per la famiglia della Regione Sardegna specificherà perché e come l’isola ha scelto di sposare il progetto Family e come verrà portato avanti.Il primo incontro ospiterà Mario Conoci, Sindaco di Alghero, Maria Grazia Salaris, Assessora alle politiche familiari che racconteranno l’esperienza della cittadina della Riviera del Corallo, motore delle politiche familiari in città.Seguirà Mariano Mariani, ospite d’onore in qualità di Direttore generale della Rete metropolitana del nord Sardegna che si affaccia al progetto.Luciano Malfer, Dirigente Agenzia per la famiglia Provincia autonoma di Trento racconterà i benefici delle politiche familiari per lo sviluppo economico sociale. Sarà invece Vera Negri Zamagni, docente del Dipartimento di scienze economiche dell’Università di Bologna a raccontare perché vale la pena investire nelle famiglie che non devono esser viste come oggetto d’intervento ma soggetto che genera beni sociali e relazionali.Ogni puntata ospiterà anche un comune del Trentino che si gemellerà con le nostre unioni di comuni o città e Rete Metropolitana. Sarà il comune di Lavis a racconterà alla Rete del Nord Sardegna le azioni poste in essere per rendere vivibile e a misura di famiglia le nostre realtà con l’intervento di Luca Paolazzi assessore all’urbanistica, edilizia, sport e innovazione digitale.Ci saranno poi i contributi delle famiglie Federica e Luigi Pallucca e Beatrice ed Emanuele Fenu De Rosa ad arricchire con leggerezza e storie di vita la puntata digitale.Chiuderà la puntata la performance familiare di Emidio, Francesca e Sophia Salvio