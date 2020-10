Scuola, i Presidi della Sardegna: "Quando la politica aggira il problema creandone altri 100"

Questo Coordinamento si permette di analizzare e porre l’attenzione su alcune criticità pratiche delle attuali direttive adottate.



TRASPORTI

ASPETTATIVE: Decongestione del traffico sui mezzi pubblici grazie alla DAD

REALTÀ’:

● Genitori costretti a stare a casa e richiedere, se il proprio lavoro lo permette, lo Smart Working (N.B. la normativa prevede che la richiesta la possano fare i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con almeno un figlio a carico minore di 14 anni) in quanto permane la responsabilità genitoriale sui figli minorenni (art. 316 c.c.);

● La mancata occasione di socialità offerta dalla didattica in presenza, genera automaticamente la necessità dei ragazzi di incontrarsi altrove in luoghi sicuramente non protetti e non controllabili come la scuola;

● Disparità di apprendimento dovute da assenza o non adeguata connessione internet e strumenti informatici.

SANITÀ’

ASPETTATIVE: Decongestione dell’attuale sovraccarico di lavoro dei dipartimenti di prevenzione grazie alla DAD

REALTÀ’:

● In assenza di sintomi, i ragazzi che come spiegato al punto precedente, reclameranno in altro modo la loro socialità, non potranno più essere tracciati in alcun modo, generando automaticamente altri casi di positività in ambito familiare

● L’assenza di linee internet adeguate farà si che ci si sposti, magari in casa d’altri, per poter tentare di seguire le lezioni a distanza;

● Come spesso accade in caso di necessità, le famiglie chiederanno aiuto ai nonni per la gestione dei figli, ed in considerazione del fatto che dopo scuola e lavoro, siamo di fatto liberi tutti, esporremo la popolazione più fragile al contagio.