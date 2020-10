Sassari: nuova ordinanza sindacale per le occupazioni di suolo pubblico

Sassari. Nuova ordinanza sindacale del comune di Sassari in materia di occupazione di suolo pubblico e dehors. E' stata emanata ieri l'ordinanza n. 97 del 28/10/2020 con oggetto"Emergenza Covid-19. Misure a sostegno dei pubblici esercizi. Deroga al Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico con dehors e altre attrezzature temporanee e amovibili”. Proroga misure di cui all’Ordinanza sindacale n. 39 del22/05/2020.

La precedente ordinanza sindacale n. 39 del 22/05/2020 disponeva che per il periodo fino al 31 ottobre 2020 si applicassero in via straordinaria alcune misure in deroga al Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico con dehors e altre attrezzature temporanee e amovibili.

Con la nuova ordinanza il comune di Sassari ha deciso di prorogare le occupazioni di suolo pubblico fino alla data del 15 gennaio2021 su marciapiedi, piazze, slarghi o aree assimilabili pedonali, parcheggi liberi. Vengono inoltre prorogate le occupazioni già esistenti dei parcheggi pubblici a pagamento, mentre non sono consentite nuove concessioni o nuovi ampliamenti, salva eventuale convenzione/accordo tra i titolari dei pubblici esercizi e la Società Concessionaria dei parcheggi.