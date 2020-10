Numerosi stati febbrili nella squadra. La Torres sospende gli allenamenti in via precauzionale

SASSARI

Solo a seguito degli accertamenti necessari da parte delle autorità sanitarie si potrà avviare la procedura di controllo all’interno di tutto il gruppo squadra, secondo protocollo e normative vigenti.













La Torres comunica di aver sospeso in via precauzionale gli allenamenti della prima squadra a causa di numerosi stati febbrili presenti all’interno del gruppo dei giocatori al rientro dalla trasferta in Campania e nel Lazio della scorsa settimana.I giocatori che presentano questi sintomi, informati i medici di base, saranno sottoposti a tampone dall’ATS competente per il territorio di residenza per verificare o meno la positività al COVID-19.