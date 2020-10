Proseguono in provincia di Sassari i lavori di manutenzione delle pavimentazioni sull SS 131

Sassari. Sulla strada statale 131“di Carlo Felice” proseguono i lavori avviati da Anas (Gruppo FS Italiane) per la manutenzione delle pavimentazioni in provincia di Sassari.

Per consentire gli ulteriori interventi sarà chiuso al traffico un tratto di circa 3 km della carreggiata in direzione Cagliari, all’altezza di Cossoine. Il transito sarà regolato a doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta. La conclusione dei lavori è prevista entro la fine di novembre.