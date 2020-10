Squadra negativa al Covid-19: la Dinamo pronta per la sfida con Varese

Sassari. La Dinamo Banco di Sardegna ha comunicato che, a seguito dei tamponi effettuati nella giornata di ieri, i risultati sono tutti negativi fatta eccezione per un membro del Gruppo Squadra, che attualmente si trova in regime di isolamento. La squadra riprenderà regolarmente le attività di allenamento in vista della sfida di domenica con la Pallacanestro Varese.