Sassari, nominata una nuova pediatra

È stata nominata una nuova pediatra per l’ambito di Sassari. Al termine della selezione, pubblicata all’inizio del mese di ottobre sul sito ATS Sardegna, la SC Medicina Convenzionata di Sassari ha conferito il secondo incarico provvisorio, dei tre messi a bando, alla dott.ssa Maria Carla Ponti.La pediatra Maria Carla Ponti riceve i pazienti, a partire da giovedì 5 novembre, nello studio medico sito in Carlo Felice n. 42, a Sassari, con i seguenti orari settimanali:- lunedì dalle 9 alle 12;- martedì dalle 10 alle 13;- mercoledì dalle 15:30 alle 19;- giovedì dalle 15 alle 17:30;- venerdì dalle 10 alle 13.I pazienti, che fino al 31 ottobre sono in carico alla dott.ssa Alagna, saranno assistiti dalla nuova incaricata la quale, come da Accordo collettivo nazionale per l’assunzione dell’incarico provvisorio, offrirà l’assistenza pediatrica a 800 bambini e fino a un massimo di 880 pazienti per i ricongiungimenti familiari.Per maggiori informazioni è possibile contattare gli Uffici Distrettuali della ASSL Sassari.