Casalone:"Abbiamo fatto una magia"

“I ragazzi stasera hanno fatto una magia, eravamo con tre giocatori in meno e senza Gianmarco che non si sentiva benissimo ma vi tranquillizziamo, sta bene. Una partita che non iniziava sotto una buona stella ma i ragazzi sono stati pazzeschi. Paradossalmente ad un occhio distratto potrebbe sembrare che il tiro da tre punti del primo tempo ci abbia concesso di vincere la gara, in realtà quando uno guarda la valutazione complessiva (139) e i 30 assist capisce che si parla anche di tanto altro, credo che il tiro dall’arco sia stato sì decisivo per vincere ma insieme ad altri fattori. Tutti oggi hanno giocato ad altissimi livelli, la squadra si è passata la palla, ha giocato bene, poi chiaramente quando inizi a giocare con gli stessi cinque in campo le energie mentali calano e si fa un po’ fatica ma è normale. Ripeto, abbiamo fatto una magia e siamo stati pazzeschi in quel che sappiamo fare meglio. Menzione d’onore per Jack Devecchi e il suo apporto difensivo, oggi ha dato l’esempio perfetto da vero capitano”.





Sassari. A commentare la vittoria su Varese è l’assistant coach Edoardo Casalone, capo allenatore della Dinamo Banco di Sardegna vista l’assenza di Gianmarco Pozzecco, alle prese con qualche linea di febbre e rimasto precauzionalmente a casa.