A Sassari città sono in media poco più di dieci al giorno i nuovi pazienti Covid

Una settimana prima, venerdì 23, i positivi erano 315.

Mediamente si registra quindi in città un incremento giornaliero di poco più di dieci pazienti. Analizzando il dato rispetto alla provincia vediamo come questo risulti percentualmente molto inferiore rispetto al peso della popolazione cittadina in relazione a quella totale provinciale. Il 25% degli abitanti della provincia vivono infatti in città, ma il numero dei positivi di Sassari corrisponde a poco più del 9% dei 4.167 contati nella sua provincia.