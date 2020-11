Attività dei Carabinieri di Porto Torres: sanzionati due circoli e denunciate due persone

Nella notte tra sabato e domenica i Carabinieri di Porto Torres durante un controllo del territorio hanno denunciato in stato di libertà un operaio di 44 anni, sassarese, per guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico di 3,2 GL. All'uomo è stata ritirata la patente e inoltre si è rifutato di sottoporsi al prelievo di liquidi biologici per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti.



Nella stessa notte è stato segnalato in via amministrativa per uso personale di sostenze stupefacenti un 19enne di Porto Torres perchè trovato in possesso di un involucro in cellophane contenente 4,8 grammi di marijuana.



Gli agenti hanno inoltre sanzionato due circoli per la presenza di alcuni avventori sprovvisti della tessera associativa all'interno, uno dei due gestori è stato anche deferito per falso materiale e truffa per aver mostrato ai milotari una lista dei soci tesserati dell'Associazione contraffatta.