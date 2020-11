Sassari, 5omila euro per le nuove reti idriche e fognarie in via Porcellana. Domani il collegamento

ABBANOA





















Un investimento di 50mila euro per mandare in pensione le vecchie condotte idriche e fognarie nel primo tratto di via Porcellana: domani, martedì 3 novembre 2020, i tecnici di Abbanoa collegheranno le nuove reti idriche appena realizzate nel tratto di strada tra le vie Mancini e Muroni.L’intervento, concordato con l’amministrazione comunale, rientra nel programma delle manutenzioni straordinarie che Abbanoa porta avanti con cadenza trimestrale. Via Porcellana era stata inserita tra le priorità da uno studio effettuato dai tecnici del Distretto di Sassari del settore Distribuzione. Nei sottoservizi della strada erano presenti parecchie criticità. La rete idrica, risalente ad almeno cinquant’anni fa, era soggetta continue rotture che richiedevano costanti interventi di riparazione da parte delle squadre del gestore. Stesso discorso per la vecchia rete fognaria scavata direttamente nella roccia. Le condotte sono state interamente sostituite con nuove tubature in materiali moderni e più resistenti (ghisa sferoidale per la rete idrica e pvc speciale per quella fognaria) e con esse anche gli allacci alle utenze servite.Domani si passa alla fase operativa con il collegamento delle condotte: tra le 8.30 e le 16:30 si verificheranno temporanee interruzioni nelle vie Porcellana, Muroni e Rolando. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.