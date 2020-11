Italiani in sovrappeso: la pandemia ha peggiorato la situazione, attenzione soprattutto ai più picco

Prendere chili è questione di un attimo, soprattutto se non si ha un metabolismo veloce e si hanno abitudini sedentarie. Quest’anno, poi, si è aggiunta anche la pandemia, che limita i nostri movimenti e ci spinge a dedicarci ad attività domestiche come il cucinare. Stando a un recente sondaggio realizzato in occasione dell’Obesity Day dall’Adi (Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica), quasi la metà dei 1.300 intervistati ha dichiarato di essere ingrassato di almeno 4 kg, specialmente chi ha lavorato da casa oppure è stato in cassa integrazione. Senza considerare la riduzione dell’attività fisica in più della metà dei casi. In queste condizioni il rischio obesità è molto alto, soprattutto per chi sta vivendo maggiormente le conseguenze della pandemia.Arriva anche Coldiretti a lanciare l’allarme: stando ai dati ufficiali , il 44% dei cittadini tricolori è in sovrappeso. Il lockdown e lo smart working hanno peggiorato una situazione già difficile, anche alla luce della rinata passione per la cucina, che ha ovviamente aggiunto un ulteriore carico. Il lavoro agile, con tutti i suoi vantaggi, ha portato a una nuova forma di sedentarietà, anche se in realtà l’obesità non risparmia neanche gli adolescenti e i bambini, al punto che il 25% degli individui in questa fascia d’età è in sovrappeso.Per obesità si intende uno stato fisico che vede l’accumulo di peso oltre una certa soglia considerata limite. Per stabilire se una persona è in sovrappeso si utilizzano diversi sistemi. Uno dei più utilizzati si basa sul calcolo del BMI (Body Mass Index), che si può facilmente misurare anche online , in quanto determinato da quattro parametri fondamentali: età, sesso, peso e altezza. L’indice di massa corporea stabilisce infatti entro quali valori un individuo può essere considerato normopeso, sovrappeso o obeso. Si rientra nella prima condizione se si ha un BMI compreso tra 19 e 25, nella seconda se l’indice supera i 25 punti, mentre nella terza rientra chi supera i 30 punti. In questi ultimo caso, bisogna stare attenti perché l’obesità può portare a gravi complicazioni come il diabete di tipo 2 e a problemi di natura cardiovascolare.È importante educare sin da piccoli i bambini a un’alimentazione sana, evitando ad esempio le merendine confezionate, gli snack, i dolciumi e in linea generale tutto il cibo spazzatura. Lo zucchero in particolare è un alimento che nei piccoli può creare dipendenza , quindi andrebbe sempre evitato nei primi 2 anni di vita del bimbo. In secondo luogo, si consiglia ovviamente di abituarli a mangiare regolarmente frutta e verdura, che rappresentano in qualsiasi momento uno snack sano. Nella lista degli alimenti da evitare rientrano pure le bevande industriali, come i succhi di frutta che contengono molti zuccheri.Il momento storico in cui ci troviamo non aiuta gli italiani a rimanere in forma ma, anche restando a casa, ci sono una serie di buone abitudini da seguire per non ritrovarsi in sovrappeso.