Sennori:l’emergenza sanitaria non ferma le attività per bambini e adulti del Centro di aggregazione

Il Centro di aggregazione del Comune resta aperto anche durante l’emergenza pandemica, nel rispetto delle norme per il contrasto e prevenzione alla diffusione del Sars Cov 2. Per partecipare alle attività organizzate per bambini e adulti, è necessaria una nuova iscrizione, e l’accesso al Centro sarà consentito in base a sei turni di frequenza indicati dai gestori, al fine di evitare assembramenti. Le modalità di iscrizione e partecipazione sono pubblicate sulla pagina Facebook e sul sito istituzionale del Comune di Sennori (www.comune.sennori.ss.it/index.php/tzente/articoli/715). Per partecipare alle attività previste si potrà inviare la documentazione necessaria all’email aggregazionesennori@gmail.com.L’offerta del Centro di aggregazione comprende attività per minori e per adulti così organizzate:-attività laboratoriali di gioco e animazione distinte per fasce d’età e organizzate in piccoli gruppi;-possibilità di svolgere i compiti per casa;-giochi all’aperto e iniziative a tema in base alle festività;-apertura tutti i giorni per tutte le fasce dalle 15,30 alle 18,30.Attività per adulti:-laboratorio di pasta & impasti;-laboratorio di cucito creativo a tema natalizio-restauro e riciclo creativo;