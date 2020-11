Sennori, il Comune installa 16 nuove telecamere per la videosorveglianza nel centro abitato

Il Comune si Sennori potenzia il sistema di videosorveglianza per garantire una maggiore sicurezza per le strade del paese. Grazie un finanziamento di 98 mila euro che l’Amministrazione comunale si è aggiudicata partecipando a un bando pubblico della Regione, nelle vie di Sennori saranno installate 16 nuove telecamere di videosorveglianza, in aggiunta a quelle già attivate negli anni scorsi. Il progetto, che è stato messo a punto da un tavolo tecnico composto da Amministrazione comunale, Polizia locale, Compagnia barracellare e Carabinieri, prevede il montaggio di una telecamera di osservazione allo stadio “Basilio Canu”, 7 videocamere di contesto e 8 telecamere di lettura targhe dei mezzi in transito posizionate nei punti ritenuti cruciali per i controlli di sicurezza.«Questo intervento ci consentirà di monitorare le principali vie di accesso al paese, nella prevenzione di eventuali atti criminosi», precisa Giovannino Mannu, assessore ai Servizi tecnologici e Polizia Locale. «Inoltre con i tecnici comunali e i progettisti abbiamo anche individuato delle stazioni di comunicazione affinché l’impianto stesso possa estendersi in seguito con aggiunta di nuovi siti di sorveglianza; siamo già in graduatoria in un bando statale per ottenere il finanziamento del progetto».Le sette telecamere di contesto saranno posizionate alle Domus de Janas, alle colonnine di ricarica nel parcheggio di fronte all’ingresso del Municipio, al Centro sociale e nello spazio aperto della biblioteca, al Giardino Pazzola, in via San Giovanni con visuale sull’ingresso dello stadio. Le telecamere di lettura targhe saranno installate agli ingressi del paese (strada statale 200, via Nievo, via Cottoni - circonvallazione, al centro sportivo di via San Giovanni) e in via Roma, all’incrocio con via Brigata Sassari e all’inizio della “passeggiata”. Il sistema di videosorveglianza sarà direttamente collegato con le sale di controllo nelle due centrali operative della Polizia locale e della Compagnia barracellare e sarà utilizzato dalle forze dell’ordine per prevenire e reprimere comportamenti illeciti all’interno del paese e indentificare i responsabili di eventuali reati.