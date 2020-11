Il momento migliore per fare trading? Ecco quando muoversi in Borsa per avere successo

A volte, il quando è importante quanto o molto più del come fai una determinata cosa. Questo vale in particolare per il trading. Il mondo del mercato azionario è in costante movimento, e si sposta come un’altalena, passando da su a giù in un attimo. Bisogna approfittare delle occasioni propizie e cogliere l’attimo.Un po’ come gli uffici commerciali. Solo che per quanto riguarda le Borse, questi sono piuttosto lunghi.In base agli strumenti che noi adoperiamo per fare, come si suol dire, “finanza”, questo fattore può essere più o meno propizio. Potrebbe infatti sembrare generalmente un bene, ma non tutti i momenti sono adatti per certi tipi di operazioni.Ogni specifico mercato ha un giorno della settimana e un orario più vantaggiosi. Il trucco per diventare trader eccellenti è scoprire quali sono le tempistiche giuste e approfittare delle occasioni.Se non hai neppure cominciato a muovere i tuoi primi passi in questo settore, ma sei fortemente motivato e interessato a intraprendere una carriera nella finanza, allora ti consigliamo di leggere una guida al forex trading. L’apertura delle operazioni in una Borsa è un momento fondamentale. L’orario propizio in cui avvengono gli investimenti sulle azioni, è tra le 8 e le 9 del mattino. Anche la chiusura è un momento piuttosto caldo nel quale concentrare tutte le nostre attenzioni, e il momento migliore per puntare è tra le 17 e le 18, prima di sera.Si crea un vero e proprio pandemonio, tra proposte e compravendite, in queste due specifiche fasce orarie. Tant’è che se sei ancora un novellino in questo campo, ti consigliamo di evitare e guardare, intanto, la situazione da una certa distanza, per sicurezza.In questi due momenti, infatti, non solo ci si fiondano in tanti (come si suol dire), ma le puntate sono parecchio alte. Si tratta di una vera corsa all’oro, o meglio alle azioni, all’ultimo sangue; e chi perde, perde davvero molto.. A volte il costo nel momento dell’apertura, alla mattina, infatti, non corrisponde ed è inferiore a quello della chiusura, alla sera. Questo è il momento propizio in cui attaccare e fare proposte, quello preferito da molti trader, che stanno là come lupi che aspettano la loro preda nascosti nell’ombra.Durante il resto del giorno, subito dopo l’apertura e prima della chiusura, il trend, ossia il prezzo di tendenza di un determinato titolo, si stabilizza.Non vuol dire che non succeda nulla, ma è naturale che sia più conveniente agire quando la stabilizzazione non è ancora avvenuta e si deve ancora costituire il trend., che dipende dal numero della domanda rispetto a quello dell’offerta.In questo caso, potremmo dire che chi arriva primo vinceChi invece arriva ultimo si becca quello che resta, come a un’asta di Fantacalcio, dove i giocatori peggiori restano in panchina ad aspettare di essere acquistati dai più titubanti.ad esempio con le valute e le materie prime nei mercati Forex, che sono quotati in differenti mercati, potremmo ritrovarci con un prezzo continuo dal lunedì al venerdì, facendo si che abbiamo a disposizione molte ore per operare nel mercato.In questo caso ci troveremo di fronte a due opzioni: potremo operare durante tutta la sessione, ma valutando bene alcuni fattori dell’attività di mercato come ad esempio la volatilità, oppure potremo decidere di selezionare edPotremmo anche chiederci come operare in ogni determinato giorno della settimana: il lunedì potremmo dedicarlo al posizionamento per comprendere come si sta muovendo il mercato,il martedì potremmo consolidare e o definire la direzione presa il giorno prima.: se la strategia sta funzionando la portiamo avanti tutta la settimana, altrimenti è il momento utile per prenderne un’altra ed evitare un fallimento della stessa.