Sequestrati all'Aeroporto di Alghero 21 buste di semi vegetali ad un cittadino del Bangladesh

Nell’ambito dei controlli volti a contrastare i traffici illeciti, i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale dell’Aeroporto “Riviera del Corallo” di Alghero, in collaborazione con i militari del locale gruppo della Guardia di Finanza, hanno scoperto 21 buste di semi vegetali, pari a 6,400 chili, privi di etichetta e sprovvisti di certificato fitosanitario, in possesso di un passeggero proveniente dal Bangladesh. I semi sono stati sequestrati, ai sensi dell’art 4 del D.Lgs. 214/2005 (attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali), poiché avrebbero potuto determinare danni all’ecosistema e alle colture autoctone della Sardegna.