Digital divide: che cos’è e perché è un grosso problema

Il tema delè di strettissima attualità. Con questo termine, che in italiano si può tradurre semplicemente con “divario digitale”, s’intende la netta spaccatura tra le persone che hanno la possibilità di accedere ad Internet e chi, invece, non può farlo. In una società fortemente interconnessa come quella di oggi, il digital divide è un grosso problema.Il grosso rischio che corre chi non accede, per scelta o meno, a Internet è quello di subire un enorme danno socio-economico, restando tagliato fuori non solo dal loop di informazioni costanti che permettono di rimanere aggiornati su tutto quel che succede, in Italia e nel mondo, ma anche da molteplici opportunità e servizi.Quando si parla di digital divide, solitamente si pensa al divario che separa il Nord dal Sud d’Italia. Questo però è soltanto uno dei motivi del divario digitale, paradossalmente quello più facilmente risolvibile. Il problema qui è “semplicemente” di: adeguate al Nord, spesso inadeguate o addirittura inesistenti al Sud.Un altro motivo che spiega il divario digitale è quello dell’: a bassi livelli di alfabetizzazione corrispondono inevitabilmente basse percentuali di accesso a Internet. Si stima che le persone che studiano fino ad ottenere quantomeno il diploma abbiano 10 volte più probabilità di sfruttare appieno le potenzialità di Internet e della tecnologia individuale, rispetto alle persone che non hanno (o non hanno potuto) studiare oltre la scuola dell’obbligo.Inevitabilmente, anchefiniscono per influenzare il digital divide: maggiori sono le disponibilità economiche, più alto è l’accesso a strumentazione adeguata (computer, tablet e smartphone) e connessione veloce.Questa disuguaglianza digitale ha creato inevitabilmente delle distinzioni a livello sociale, in tutto il mondo. In Italia, ad esempio, nel 2011 erano soltanto il 50% gli italiani abituati a navigare , una percentuale sensibilmente più bassa rispetto alla media europea. Anche così si spiega il gap economico del Belpaese nei confronti di Francia, Gran Bretagna e Germania.Come un serpente che si morde la coda, il digital divide ha l’educazione tra i motivi della sua esistenza, ma anche del suo perdurare. Internet è come un’enorme: avere accesso significa poter consultare siti specializzati, leggere quotidiani e riviste, imparare nuove skill da tradurre in una migliore efficacia sul lavoro, e tanto altro ancora.La lentezza della connessione a Internet, tipica di alcuni territori, porta una serie innumerevoli di svantaggi, come ad esempio l’impossibilità di potenziare loo il. Anche per quanto riguarda la possibilità di sfruttare il potenziale della rete lato, una connessione particolarmente lenta rappresenta uno svantaggio enorme.Senza una connessione veloce, ad esempio, anche semplicemente guardare una serie tv, assistere ad una partita di calcio in streaming o giocare online a videogiochi o nelle sale da gioco virtuali live, come quelle recensite su https://www.casinos.it/live/ , diventano esperienze frustranti ai limiti dell’impossibilità.La lotta al digital divide è già cominciata in Italia, ma il percorso si preannuncia irto di ostacoli. Negli ultimi anni sono state posate centinaia di chilometri di cavi, che hanno aumentato la percentuale di territorio connesso a Internet, ma non basta.Anche a livello di prezzi, le connessioni veloci attualmente costano ancora molto, di fatto tagliando fuori quella fascia di popolazione che pur volendo accedere ad Internet, non se lo può permettere: la necessità è quella di trovare il modo di tagliare i costi, in modo da non pesare eccessivamente sull’utente finale.Infine, occorre creare anche sviluppare progetti di, per permettere a tutti i cittadini, a prescindere dal loro livello di istruzione, di arrivare ad acquisire le conoscenze necessarie per poter navigare in Internet in piena autonomia e sicurezza.