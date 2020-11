Come Allontanare i piccioni dal tetto: i metodi più efficaci

. Questi volatili, infatti, hanno l'abitudine di sostare su balconi e sui tetti delle case, portando parassiti e formando il guano che è pericoloso per la salute oltre che essere un elemento di disturbo del decoro urbano.Per questo è importante riuscire a tenere questi volatili il più lontano possibile dalle case, ma come allontanare i piccioni dal tetto ? Ecco tutto quello che c'è da sapere.. Si tratta, secondo i dati degli esperti, di animali che possono trasmettere fino a 60 malattie differenti e per questo motivo è importante riuscire a tenerli il più lontano possibile.Il loro guano, infatti, ossia quella sostanza che si forma principalmente dal decomporsi dei loro escrementi, è potenzialmente molto nocivo perché è proprio lì che si annidano i parassiti causa delle patologie.e non è una novità che le amministrazioni pubbliche siano da sempre impegnate nel cercare di allontanare i volatili da monumenti e piazze cittadine.Secondo recenti ricerche, però, i piccioni sarebbero molto pericolosi anche senza un contatto diretto con l'uomo. Alcuni studi hanno dimostrato che agenti atmosferici come il vento o la pioggia sono in grado di trasportare la polvere che si forma quando il guano si secca e si decompone: anche questo materiale contiene batteri nocivi per la salute.che possono aiutare a tenere i piccioni lontani non solo dal tetto ma anche dai balconi e più in generale da tutti i luoghi casalinghi abitati dall'uomo. Va ricordato, infatti, che a norma di legge è vietato l'abbattimento dei piccioni, quindi non si può ricorrere all'utilizzo di prodotti chimici per provocarne la morte. Un sistema fai da te che si rivela sempre molto efficace è l'utilizzo di alcuni oggetti che possano spaventarli.Ad esempiooppure dei cd: le prime con il loro movimento spaventano i piccioni, i secondi invece riflettono la luce ma ottengono lo stesso obiettivo.La stessa funzione può essere svolta dalla carta stagnola, dalla presenza del classico spaventapasseri oppure di strumenti che emettono ultrasuoni che non sono fastidiosi per l'uomo ma che rappresentano un deterrente molto importante per i piccioni. Se, però, questi sistemi si rivelano poco efficaci, allora si deve provvedere ad altri espedienti più strong.Su grondaie e canali di scolo al di sopra del tetto una soluzione può essere quella di. In tal senso possono risultare molto efficaci dei nastri di setole ispide che possano impedire ai colombi di appoggiarsi.Questi volatili, infatti, sono capaci di entrare in qualsiasi anfratto e raggiungere ogni angolo ma per farlo hanno necessità di un appoggio sicuro, che sia in grado di mantenersi stabile e rigido: con l'utilizzo di queste setole, invece, viene meno il loro piano.possono avere varie forme e diverse dimensioni, per adattarsi a qualunque tipo di superficie. Devono però essere installati da specialisti del settore, sia perché la posizione nella quale devono essere fissati è pericolosa da raggiungere sia perché solo una ditta esperta nell'ambito può essere sicura di scovare i luoghi preferiti dai piccioni e inibire loro l'accesso.: quindi un sistema molto importante per riuscire a tenerli lontani è quello di creare condizioni a loro sfavorevoli per riuscire ad evitare a monte la loro presenza.Fra questi rimedi, tutti naturali, c'è ovviamentedi rendere inaccessibile la superficie di appoggio ma anche evitare di far trovare loro del cibo è un espediente che può aiutarli a dissuaderli dal fare visita al tetto o al balcone.Tenere sul balcone o sul tetto delle piccole ciotoline che contengono pepe oppure cannella perché i piccioni non amano queste profumazioni. Oppure posizionare sulla superficie dove solitamente si appoggiano i piccioni un piccolo serpente giocattolo, in gomma o altro animale: i volatili scapperanno immediatamente!