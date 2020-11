Assistenza ai migranti "marginali": avviso del Comune di Sassari per l'appalto del servizio

Il Comune di Sassari, con Determinazione Dirigenziale n. 3022 del 15.10.2020 ha approvato i documenti e proceduto all’indizione della gara per l’affidamento del Servizio di gestione delle attività di strada mediante una equipe multidisciplinare itinerante e di pronta assistenza con one stop shop per la presa in carico sociosanitaria di migranti in condizione di marginalità nella periferia e nelle aree disagiate del Comune di Sassari.



La scadenza per le offerte era prevista per il giorno 09.11.2020 alle h 13 e a tale data nessuno ha presentato offerte.

Perciò il comune ha pubblicato un avviso e vuole procedere con una manifestazione di interesse per invitare i potenziali soggetti interessati ad una interlocuzione con la Stazione Appaltante al fine di una eventuale ridefinizione di alcuni elementi essenziali dell'appalto, ove possibile, sempre nel rispetto del progetto approvato dal Ministero dell'Interno, per il Servizio in appalto.

L'importo per l'esecuzione del servizio è stimato in complessivi € 118.500,00 (IVA di legge inclusa).

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in carta intestata a firma del Legale Rappresentante e dovrà pervenire al Comune di Sassari - Settore Politiche, Servizi e Coesione Sociale, tramite PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.sassari.it entro le ore 13:00 del giorno 16.11.2020.