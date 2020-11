Pubblicata dal Comune di Sassari la graduatoria Bonus Nidi gratis

Sul sito www.comune.sassari.it è pubblicata la graduatoria per accedere al bonus “Nidi Gratis”, il contributo per l’abbattimento della retta per la frequenza in nidi, micronidi e centri estivi pubblici o privati, in convenzione col Comune. Per informazioni sul beneficio è possibile chiamare il numero 079/279670 o scrivere a silvia.mureddu@comune.sassari.it