Sassari. Designato il nuovo CDA di Promocamera. Francesco Carboni sarà il presidente

"Promocamera rappresenta un grande valore per il nostro territorio e per le nostre imprese - è il commento del neopresidente, 52 anni, imprenditore nel settore florovivaistico - in questo senso è giusto pensare ad un impegno continuo a beneficio del sistema imprenditoriale. Un ringraziamento va a chi ci ha preceduto e sono convinto che con il nuovo consiglio di amministrazione proseguiremo un percorso di crescita e di superamento del difficile momento che stiamo attraversando."





Il nuovo consiglio di amministrazione resterà in carica per cinque anni. La prossima settimana è previsto l'insediamento e il passaggio di consegne tra gli uscenti e i nuovi componenti.