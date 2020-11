Differenza tra recupero crediti giudiziale e stragiudiziale: i guadagni e le tasse da pagare

Inizieranno fastidiose telefonate, invio di email, sms e anche lettere che arriveranno a casa tua.Proprio queste ultime,, poiché sarà cura delle società di riscossione dei crediti inserire frasi che ti faranno dubitare se ti trovi di fronte a una semplice lettera di riscossione stragiudiziale o ad una causa di tipo giudiziale.Sebbene la legge proibisca espressamente, questa è purtroppo una pratica ampiamente utilizzata da loro.Quanto sopra non solo cerca di esercitare pressioni sul debitore, ma sfortunatamente porta ad errori e generalmente porta all'accesso a tipi di casistiche sconvenienti e abusive., rende essenziale che si possa correttamente differenziare un recupero giudiziale da una mera raccolta stragiudiziale.Naturalmente, se al termine della lettura di questo articolo, sarai interessato ad avere maggiori informazioni al riguardo, ti consigliamo di entrare nel portale specialistico Avvocato Facile :in questo portale, punto di riferimento imprescindibile ormai per tante persone, sarà possibile trovare un professionista di alto livello, che sappia affrontare e aiutare a risolvere il problema e la situazione soggettiva del cliente.Quest’ultimo iscrivendosi in maniera gratuita al portale potrà ricevere,sempre senza pagare, un preventivo gratuito che potrà valutare con calma e senza nessun vincolo.. Fin qui tutto bene. In effetti, è abbastanza ragionevole che un creditore addebiti un debito al debitore. Il problema si genera quando lo fanno al di fuori del quadro normativo.Cosa può accaderti con una raccolta stragiudiziale del tuo debito da parte di una società? Non ti può succedere niente. È semplicemente un'accusa informale fatta da un creditore, senza alcun potere di sequestrare o mettere all'asta beni.Come viene effettuata la raccolta stragiudiziale? Si pratica inviando lettere, e-mail, sms, telefonate e in alcuni casi anche con visite di dirigenti a domicilio.Dopo circa quattro mesi da quando sei risultato debitore e dopo aver ricevuto migliaia di lettere, e-mail, telefonate, e così via, il tuo creditore alla fine farà causa a te formalmente per vie legali per riscuotere il tuo debito. In altre parole, la riscossione giudiziale non è altro che un modo per intentare un'azione legale contro di te dinanzi ai tribunali di giustizia.Nonostante il fatto che in questo caso sia già stata presentata una domanda in tribunale, questa richiesta a tutti gli effetti non sussiste se non è validamente notificata al debitore.? L'avviso giudiziario è l'atto attraverso il quale viene formalmente comunicato al debitore citato in giudizio. Solo dalla notifica si capisce che c'è un vero e proprio processo.Chi fa la notifica? La notifica verrà effettuata da un curatore giudiziario all'indirizzo indicato nel reclamo.i e in alcuni casi può essere soggetto a rateizzazioni, anticipi e o dilazioni.in quanto specie se ci si mette in mezzo un fattore esterno quale la procedura concorsuale:quest’ultima è un errore nel processo che nella peggiore delle ipotesi porterà all’annullamento delle pretese dei creditori verso i debiti insoluti.Questo rischio vale soprattutto in alcune situazioni come per esempio la procedura di fallimento:in questa situazione, secondo l’esperienza dei più esperti del settore,è possibile recuperare al massimo il 10 per cento della cifra.