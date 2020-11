Università di Sassari: al via il ciclo di lezioni per tutti “Paesaggi dell’apprendimento”

Sassari. Nell'ambito del corso di Progettazione architettonica del blocco Progetto Urbano del I anno Magistrale in Architettura del DADU dell’Università di Sassari (Dipartimento Architettura, Design e Urbanistica), il Laboratorio di ricerca Ecourbanlab ha organizzato un ciclo di lezioni aperte a tutti dal titolo “Paesaggi dell’apprendimento”.Intervengono come relatori docenti e architetti di fama internazionale che negli anni hanno contribuito alle attività della summer school ILS Innovative Learning Spaces, allo sviluppo di un dibattito critico sui temi del progetto urbano a partire dal ruolo dell’edificio scolastico nella costruzione dei paesaggi della nostra contemporaneità.I prossimi appuntamenti saranno il 16 novembre con Alessandra Segantini, il 17 novembre con Claudia Tinazzi e Massimo Ferrari.Le lezioni saranno trasmesse sul canale Youtube della Summer School Ils:https: //www.youtube.com/channel/UCqicJhNIsEM1eS0HFQjsR8g/videos?view_as=subscriber La rassegna rientra tra le attività del PRIN dal titolo PROSE Prototypes of Schools to be lived.LOCANDINA E PROGRAMMA: https ://applicazioni.uniss.it/uniss/assets/redazioneweb/CALENDARIO_(2).pdf Maggiori informazioni: https://www.uniss.it/uniss-comunica/eventi/ciclo-di-lezioni-aperte-dal-titolo-paesaggi-dellapprendimento