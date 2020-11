Sassari:“Makeathon”, makers in action con Abinsula

Sassari. Il futuro in aiuto del presente. L’innovazione al servizio della quotidianità. Innovazione declinata in forma di idee messe al servizio della comunità in una tre giorni immaginata per dare corpo e sviluppo a soluzioni e tecnologie in grado di far fronte all’emergenza sanitaria generata dal Covid-19.Questo è “Makeathon” - inizio delle attività fissato per le ore 9,30 di giovedì 3 dicembre e chiusura programmata per le ore 12 di sabato 5 dicembre 2020 - il primo #InnoisMake organizzato da Abinsula all’interno del progetto della Fondazione di Sardegna “Innois – Innovazione e Idee per la Sardegna”. Destinatari dell’evento sono certamente makers e fab lab, ma anche imprenditori, designer e studenti: primi e principali attori sulla scena dell’innovazione.Una vera e propria sfida di making, che avrà come protagonisti makers e Fab Lab e ha come obiettivo proprio lo sviluppo di soluzioni e tecnologie (prototipati con paradigmi di fabbricazione digitale) in grado di rispondere a nuove esigenze, individuali e collettive, in vista della nuova ed attuale normalità e di quella futura. Questi alcuni degli ambiti di interesse su cui costruire le proposte concrete: scolastico e educativo; Pubblica Amministrazione; sanitario e/o odontoiatrico; agricoltura; trasporti; altro (convivenza in ambiente lavorativo, etc). Output finale? La realizzazione di un prototipo, realizzato mediante la fabbricazione digitale o attraverso tecnologie di prototipazione rapida (Arduino, Raspberry PI).L’evento si svolgerà interamente online. Per iscriversi sarà necessario compilare un form apposito entro venerdì 27 novembre 2020: Info e iscrizioni: https://www.innois.it/portfolio/makeathon/ . È possibile iscriversi al “Makeathon” individualmente o in team. La partecipazione è assolutamente gratuita.