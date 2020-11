I nuovi orari degli uffici del comune di Sassari

Dal 14 novembre gli uffici della Polizia locale saranno aperti il martedì e il giovedì dalle 10 alle 13. È raccomandato fissare prima un appuntamento, via mail o telefonicamente. Qualsiasi segnalazione può essere inviata all’indirizzo pec protocollo@pec.comune.sassari.it o alla mail poliziamunicipale@comune.sassari.it



Tutta la modulistica è scaricabile all’indirizzo http://settori.comune.sassari.it/index.php/ita/Settori-e-Servizi/Corpo-di-Polizia-Municipale/Modulistica



L’ufficio di Polizia giudiziaria e Infortunistica (per richiesta di accesso agli atti per incidenti stradali e copia relazioni di servizio a seguito di danneggiamenti) apre soltanto il martedì. È possibile scrivere a poliziagiudiziaria.pm@comune.sassari.it o chiamare lo 079 279136 o lo 079 279174.



Per le notifiche atti giudiziari o convocazioni di polizia giudiziaria scrivere a poliziagiudiziaria.pm@comune.sassari.it o chiamare lo 079 279156.



L’ufficio Rimozioni (istanze di dissequestro veicoli, informazioni veicoli rimossi per codice della strada od in stato di abbandono) è contattabile alla mail rimozioni.pm@comune.sassari.it o ai numeri 079 279171 - 079 279116



L’ufficio Sanzioni (accesso agli atti per verbali di violazione al codice della strada, comunicazioni di avvenuto pagamento di violazione, comunicazioni dati conducente) risponde alla sanzioni.pm@comune.sassari.it e ai numeri 079 279117 - 079 279159 - 079 279119.



L’ufficio Contenzioso-Depenalizzazioni (istanze di sgravio, istanze di annullamento in autotutela, ricorsi al Prefetto, istanza rimborso somme) è raggiungibile alla mail contenzioso.pm@comune.sassari.it e ai numeri 079 279169 - 079 279154



Inoltre, per esigenze organizzative, la sede Punto Città 2 (di via Bruno a Li Punti) e quella di Punto Città 3 (in via dell'Anziano a Latte Dolce) resteranno momentaneamente chiuse al pubblico fino a nuova comunicazione. Tutti i servizi saranno erogati, per i casi indifferibili e urgenti, esclusivamente su appuntamento (mail puntocitta@comune.sassari.it - pec protocollo@pec.comune.sassari.it) nella sede Punto Città di corso Angioy 15, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 11.30. Il servizio Decessi rimarrà aperto anche il sabato, dalle 8.30 alle 12.30.



L’ufficio Punto Città di Tottubella è operativo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e i pomeriggi di martedì e giovedì dalle 16 alle 18, sempre per i casi indifferibili e urgenti, ed esclusivamente su appuntamento concordato chiamando lo 079/389522 o il 3398749116, o scrivendo a elenino.daga@comune.sassari.it .