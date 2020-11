Covid-19. A Sassari città ci sono 522 casi positivi: 7 in meno rispetto a venerdì scorso

SASSARI 16 NOVEMBRE 2020

Sassari. Il Dipartimento di Prevenzione, servizio Igiene e Sanità pubblica della Assl Sassari ha comunicato i dati di oggi relativi alla città di Sassari: risultano esservi 522 positivi al coronavirus fra i residenti, di questi 30 sono i ricoverati. Il dato, rapportato a quello di una settimana fa ci dice che i positivi sono aumentati di 48, con una media giornaliera di incrementi di poco meno di sette pazienti/giorno. Le persone ricoverate sono diminuite invece di cinque, passando da 35 a 30, Va segnalato infine che da venerdì 13 vi è stata una diminuzione di 7 casi fra i positivi covid-19.

Continua pertanto il trend positivo per la nostra città che continua però ad essere sotto pressione nelle sue strutture sanitarie che, come ormai noto, sono punto di riferimanto per praticamente tutto il nord Sardegna.