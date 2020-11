"Natale a rischio per Sassari": il video della conferenza stampa del sindaco di Sassari

Sarebbe assurdo chiudere tutti i bar per colpa di chi non rispetta le regole - ammonisce - ma i dati e i comportamenti cui si assiste ci inducono a valutare anche scelte drastiche".









Sassari. Natale a rischio per Sassari. Questa mattina conferenza stampa del sindaco di Sassari Nanni Campus, che annuncia più controlli e minaccia ulteriori restrizioni."Sarebbe una sconfitta per tutti, anche perché - spiega il sindaco - una chiusura decisa da un sindaco non prevede ristori. Ma dovremo agire se i cattivi comportamenti continuassero a impedire il calo dei positivi in rapporto ai tamponi eseguiti".