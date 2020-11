Sassari: domani interruzioni idriche per lavori nell'impianto di sollevamento di Monte Oro

Sassari. Per domani, mercoledì 18 novembre 2020, le squadre di Abbanoa hanno in programma un importante intervento di manutenzione nell’impianto di sollevamento di Monte Oro a Sassari. Nel dettaglio, saranno installate nuove apparecchiature di ripristino del sistema di automatizzazione dell’impianto che rilancia l’acqua prodotta dal potabilizzatore di Truncu Reale verso i serbatoi al servizio dei quartieri di Monte Rosello basso e medio, Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Centro storico e Sacro Cuore.

I lavori saranno eseguiti tra le 9 e le 16. Durante questa fascia oraria, in base ai livelli dei serbatoi, potrebbero verificarsi temporanee interruzioni e abbassamento di pressione in rete nelle zone servite. La situazione ritornerà comunque alla normalità quando sarà riavviato l’impianto di sollevamento e nuovamente ricostituite le scorte nei serbatoi.

Le squadre di Abbanoa eseguiranno tutte le manovre necessarie per limitare eventuali disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.