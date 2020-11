Farsi conoscere all’estero: dall’inbound marketing al libro-azienda

Le recenti problematiche legate al Covid-19 hanno costretto molte aziende a cercare nuovi canali e nuovi modi per comunicare prodotti, storia del brand e in generale tutto il proprio background. Non basta rivolgersi al digital, o commissionare le migliori campagne pubblicitarie per provare a migliorare i bilanci aziendali in un momento così complesso. Molte aziende - anche tradizionalmente di famiglia - stanno mettendo su una visione d’insieme diversa, per provare a proporsi su mercato più complessi, all'estero.Ma da cosa bisogna partire per proporsi in un paese straniero? Quali sono gli step fondamentali per muoversi in contesti completamente diversi, di fronte a target che si conoscono poco, proprio di un’altra cultura. Ecco qualche fondamentale step per muoversi in direzione di mercati stranieri.Un primo passo, anche per rilanciare il proprio brand, riguarda ovviamente il proprio storytelling aziendale. Sempre più aziende si affidano ad agenzie di comunicazione che sappiano proporre il brand in più lingue, su più mercati. Oltre all’inglese, molti imprenditori ricercano professionisti che parlino altre lingue europee. Non solo: sono gli stessi mercati di riferimento per l’azienda che determinano le competenze richieste a livello di marketing: chi ha fornitori cinesi o vuole espandersi in Estremo Oriente dovrà cercare di assumere parlanti che siano in grado di comprendere e proporre prodotti e comunicazione sui social e sulle piattaforme necessarie. Tutto focalizzato sia sul target - un pubblico da conoscere - sia sulle varie KPI che gli imprenditori ritengono vitali.Un metodo molto apprezzato, che sta tornando prepotentemente di moda dall’America, riguarda la presentazione aziendale tramite un catalogo o un vero e proprio libro che racconti la storia del brand o dell’uomo simbolo che lo guida. Molti guru del business e della crescita aziendale innestano il libro di presentazione nell’ambito di una strategia più ampia per permettere al cliente di avere sin da subito una panoramica attenta e precisa di quello che l’azienda può offrire, e di come ha costruito la propria esperienza.Per una corretta impaginazione in lingua bisognerà rivolgersi a professionisti del settore : il desktop publishing con Global Voices permette ad esempio di riprodurre tutti i contenuti in lingua originale, totalmente tradotti e proiettati verso i mercati esteri. Un ottimo modo per comunicare in profondità l’azienda, senza rischiare di tralasciare nulla. In questo modo l’intera strategia di marketing potrà essere modificata ma anche riportata in maniera accurata su altri target.Diventa fondamentale conoscere il proprio target per proporsi all’estero. In questo senso sono fondamentali gli studi di settore, ma in egual misura risulta importante affidarsi a persone-chiave, che conoscano molto bene il mercato di riferimento e nello stesso tempo si muovano bene nel paese in cui si sceglie di investire.