Si rinnova a Sassari l’appuntamento con la "Giornata dell’Albero"

Sono state scelte specie tipiche del Mediterraneo: si pianteranno nuovi esemplari di corbezzolo, leccio, sughera, alloro, carrubo e bagolaro.





Sassari. Anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Sassari celebra la “Giornata dell’Albero”. L’evento si terrà sabato 21 novembre alle 11, alla presenza di alcuni rappresentanti del Servizio Verde pubblico del Comune e delle maestranze della ditta incaricata alla messa a dimora delle piante. In osservanza delle normative anti covid, in particolare per il divieto di assembramento, la manifestazione non prevede la partecipazione e il coinvolgimento della comunità cittadina, come invece è stato per gli anni passati.Per la realizzazione del progetto è stata individuata l’area parzialmente alberata vicino all'ingresso dell'ippodromo comunale “Pinna”, in via Rockfeller 59.Con la collaborazione della ditta Pinna Solinas Vivai, il Settore Ambiente e Verde pubblico curerà la messa a dimora di 100 piante (una ogni 10 nati o adottati), dedicate ai bambini nati o adottati nel corso del 2019 (759).