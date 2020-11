Post partita Dinamo Sassari vs Bakken Bears

Jason Burnell e l'assistant coach Edoardo Casalone hanno commentato in conferenza stampa la vittoria esterna di ieri sera contro i Bakken Bears



Jason Burnell: “Abbiamo giocato bene in difesa, siamo stati duri e questo ci ha permesso di vincere in trasferta. Al momento abbiamo 3 vinte e zero perse, dobbiamo pensare una partita per volta e continuare a giocare di squadra”



Edoardo Casalone: “Prima di tutto complimenti ai Bakken Bears perché hanno giocato una grande gara nonostante nelle scorse settimane abbiano avuto problemi con i contagi da Covid-19 e immagino sia stato difficile per loro allenarsi. E’ stata una partita dura, per noi non è stato facile, abbiamo fatto un lungo viaggio per arrivare fino a qui ma nonostante la stanchezza i ragazzi hanno giocato una partita incredibile. Dobbiamo ancora lavorare sui rimbalzi difensivi, abbiamo concesso ai nostri avversari troppi rimbalzi offensivi, ma detto questo abbiamo certamente giocato una grande gara, siamo felici, i ragazzi se la meritavano”.