Sassari, da oggi via Matta riapre al traffico pedonale e veicolare

Da oggi riapre al traffico veicolare e pedonale via Matta. Lo ha stabilito il sindaco Gian Vittorio Campus con un’ordinanza, che sancisce anche «L’interdizione del tratto transitabile, di circa metri 6, all’interno del parcheggio “Casa Santi Angeli”, nelle immediate adiacenze del piede del rilevato di viale Trento». Nei giorni scorsi Abbanoa ha comunicato di aver terminato i lavori e ha attestato la loro regolare esecuzione, così da consentire la totale riapertura al traffico di via Matta.