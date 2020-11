Progetto Sushi: soluzioni verdi sostenibili nel centro storico di Sassari

Sassari."Il futuro è verde! Evento online per la co-progettazione di soluzioni verdi sostenibili nel centro storico di Sassari" è il titolo dell'incontro che si terrà martedì 24 novembre, dalle 16.30 alle 18.30, esclusivamente in modalità online tramite la piattaforma Zoom. L’evento rappresenta la terza e ultima fase di un percorso di co-progettazione partecipata avviata con il progetto Sustainable Historic City District (SUSHI) nel 2019 e che ha coinvolto la comunità del Centro Storico di Sassari e tutti gli altri possibili portatori d'interesse.



È possibile partecipare cliccando sul link alla riunione in Zoom, https://zoom.us/j/97546261890?pwd=TUQzd3JFRXo3UU41ZXZ5RzlwSHRpdz09 e inserire i codici: ID riunione 975 4626 1890 e Passcode: 164081.





Si tratta di un percorso co-finanziato dalla Climate – KIC. Il soggetto responsabile del progetto è il Centro euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC), in collaborazione con il Comune di Sassari (Settore Ambiente e verde pubblico), l'Università di Sassari (Dipartimento di Agraria) e Tamalacà s.r.l. Il progetto SUSHI affronta problematiche riguardanti il verde pubblico e privato nei quartieri storici di sei città di cinque Paesi mediterranei dell'Unione europea (Lisbona, Valletta, Savona, Ptuj, Nicosia e Sassari) per individuare, in un quadro condiviso, soluzioni integrate e innovative capaci di rendere i quartieri dei centri storici più sostenibili, resistenti al clima e inclusivi, anche attraverso cambiamenti sociali.I cittadini di Sassari sono invitati anche questa volta a collaborare per ripensare le aree verdi del centro storico di Sassari e per individuare modalità di valorizzazione e maggiore conoscenza dei servizi ecosistemici che queste offrono. Gli argomenti trattati saranno quindi la condivisione di spazi ricreativi e la protezione dall'inquinamento atmosferico legata al verde, passando per la riduzione dei rischi climatici (dalle isole di calore alle alluvioni urbane) e la promozione di attività sociali, culturali, turistico-ricreative ed economiche.L’evento prevede una prima parte in cui saranno riassunti i principali risultati del progetto raggiunti finora e una seconda in cui i partecipanti saranno coinvolti attivamente per identificare e definire luoghi, spazi e attività funzionali per la co-progettazione di percorsi verdi all’interno del centro storico di Sassari.