Sassari. Promocamera lancia il bando "Success" per favorire la nascita di nuove imprese

Sassari. Promocamera è già da tempo impegnata nel supportare i processi di crescita e sviluppo del tessuto imprenditoriale locale attraverso la realizzazione di percorsi di formazione e qualificazione manageriale (per le imprese e la pubblica amministrazione) e l'erogazione di servizi ad alto valore aggiunto quali il supporto alla creazione e gestione di reti d'impresa, il sostegno alla crescita strutturale e organizzativa delle imprese che intendono affacciarsi sui mercati nazionali ed esteri, la promozione delle eccellenze enogastronomiche, turistiche e culturali.Partecipando ai bandi regionali ed europei, Promocamera presta particolare attenzione verso i Programmi che permettano di supportare i processi di crescita, sviluppo, innovazione e competitività delle imprese sui mercati internazionali, sia delle singole filiere produttive che delle vocazioni del territorio del Nord Sardegna nel suo complesso.In questo contesto, la Promocamera di Sassari è partner e soggetto attuatore per la Sardegna di alcuni importanti progetti nell’ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 2014-2020.“Promocamera, grazie ai Programmi Comunitari, ormai da svariati anni, indirizza le imprese verso un contesto sempre più dinamico e competitivo, creando sinergie anche al di fuori del territorio regionale. – dice il neo Presidente di Promocamera, Francesco Carboni- Come braccio operativo della Camera di Commercio di Sassari, ci sentiamo responsabili per la crescita del tessuto imprenditoriale locale del Nord Sardegna, e per questo dedichiamo tempo e risorse per aumentare le competenze dei nostri imprenditori.Avendo chiara l’importanza delle politiche europee, come istituzione, ci stiamo impegnando a valorizzare, supportare e incoraggiare i rapporti tra le imprese sarde con il contesto territoriale transfrontaliero, creando sinergie di scambio vantaggiose per tutta l’Isola”.Tra i Progetti attualmente in corso, SUCCESS nasce con l’obiettivo di supportare la creazione di lavoro nei territori dell’Alto Tirreno (Sardegna, Liguria, Toscana, Corsica e Regione francese del PACA – Provenza, Alpi, costa Azzurra) attraverso l’attivazione di una rete transfrontaliera di servizi (scouting, coaching e tutoring) per assistere lo sviluppo di iniziative di autoimprenditorialità nelle filiere prioritarie identificate dal Programma transfrontaliero (Nautica, Turismo innovativo e sostenibile, Energie Rinnovabili e Biotecnologie).Al fine di ampliare le opportunità di scambio e sviluppo tra la Sardegna e i Partner italofrancesi, dopo un intenso studio sinergico condotto sui settori delle filiere di riferimento, è stato elaborato un piano di azione, che ha portato alla creazione e definizione di un “bando di selezione” il cui scopo è ricercare candidati in cerca di occupazione con spirito imprenditoriale che vogliano trasformare la loro idea di impresa in un Business concreto.Promocamera, grazie a SUCCESS consentirà, a 25 partecipanti residenti in Sardegna, di aumentare le proprie competenze, per creare nuove imprese, grazie a diversi strumenti che il Partenariato metterà a disposizione da gennaio e maggio 2021.Uno degli strumenti riguarderà l’attivazione di un percorso formativo collettivo di circa 60 ore che verrà realizzato con il supporto professionale della Rumundu Academy. Successivamente, con lo scopo di perfezionare l’idea imprenditoriale dei candidati e renderla operativa nel mercato, 11 degli iniziali 25 partecipanti, beneficeranno di ulteriori 25 ore in percorsi individuali “coaching one to one” coadiuvati e motivati da coach esperti di creazione di impresa.Tutti i partecipanti selezionati potranno avere accesso ad una piattaforma interattiva tra più soggetti dove potranno inserirsi nel contesto transfrontaliero.“Il progetto che stiamo promuovendo, Success, opera all’interno dell’area transfrontaliera dell’Alto Mediterraneo e rappresenta per la Sardegna importanti opportunità di crescita e scambio in mercati transnazionali italiani e francesi. – aggiunge Carboni- Attraverso il bando, intendiamo selezionare partecipanti in cerca di occupazione, motivati, che abbiano il giusto spirito imprenditoriale e presentino una efficace idea di business in linea con i requisiti richiesti. Il nostro team di Promocamera sarà come sempre a disposizione degli aspiranti imprenditori e li accompagnerà nel percorso formativo fino alla costituzione dell’impresa.Con il progetto Success infine abbiamo previsto un ulteriore supporto finanziario, ovvero un premio, da erogare a chi distinguendosi durante il percorso formativo si costituirà in impresa entro Maggio 2021. Il nostro intento è incoraggiare coloro che abbiano idee di business e dimostrargli che Promocamera è presente sul territorio e premia l'impegno e la capacità di chi vuole creare impresa”.Il percorso formativo individuale culminerà nel SUCCESS PITCHING DAY, che si svolgerà in Sardegna a giugno 2021. Un evento che darà ai partecipanti di tutte le regioni transfrontaliere l'occasione di presentare il loro progetto imprenditoriale ad una nutrita platea di esperti formata in particolare dalla Commissione di partenariato transfrontaliera, dai vari comitati locali, dai potenziali finanziatori e portatori di interesse.Un premio del valore di 6.000 euro, a copertura del 70% delle spese di avvio e costituzione, verrà attribuito a coloro che si saranno distinti durante il percorso formativo e che si iscrivono al Registro Imprese entro maggio 2021.La domanda di ammissione alla selezione può essere presentata da coloro che hanno compiuto 18 anni di età, sono residenti o domiciliati in Sardegna e ricercano un'occupazione (studenti, disoccupati e inoccupati).Per partecipare occorre presentare un progetto per la creazione di una nuova impresa in uno dei settori della nautica e cantieristica navale, del turismo innovativo e sostenibile, delle energie rinnovabili, delle biotecnologie blu e verdi, così come definiti dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Marittimo Italia-Francia 2014-2020.Le candidature saranno aperte fino al 30 novembre 2020; attraverso il sito del progetto http://interreg-maritime.eu/web/success si potranno avere informazioni dettagliate e scaricare la documentazione del bando.