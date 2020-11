Denunciati tre rumeni che rubavano nei negozi di Sassari: in casa il market dei prodotti

Sassari. In casa avevano profumi, abbigliamento e accessori rubati in diversi negozi della città. Tre uomini di origine rumena sono stati denunciati venerdì dalla Polizia locale al termine di un’operazione di pedinamento e perquisizione della loro abitazione. I controlli sono partiti da una segnalazione arrivata al Comando di via Carlo Felice da un’attività commerciale di viale Italia dove erano stati notati i tre che portavano via merce senza pagarla.

Gli agenti li hanno seguiti fino alla loro abitazione nel centro storico e lì hanno trovato merce rubata in numerosi negozi delle vie dello shopping cittadine per diverse centinaia di euro, ancora perfettamente conservata con le etichette e probabilmente pronta per essere rivenduta. I tre sono stati denunciati a piede libero e la refurtiva sequestrata.