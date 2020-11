Rispetto norme anti-covid, interrotta dai Carabinieri una festa a Ozieri e sanzionate 8 persone

Proseguono i servizi di controllo del territorio da parte dei Carabinieri finalizzati alla verifica del rispetto delle norme contenute nell'ultimo DPCM. Tutte le compagnie e il reparto territoriale del comando provinciale di Sassari hanno messo in campo le proprie risorese per concorrere alla vigilanza sui comportamenti dei cittadini, in particolare sul rispetto dei limiti imposti ai locali pubblici. Sono stati controllati 91 locali pubblici e sono stati sanzionati 4 bar rispettivamente di Mara, di Bono e 2 di Tempio Pausania. A Ozieri è stata interrotta una festa privata in un garage e sono state sanzionate le 8 persone presenti. Inoltre durante i controlli alla circolazione stradale sono state sanzionate 3 persona a pattada che erano per strada dopo le 22, 1 persona a Bono e 2 a Olbia.