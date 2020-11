Anas, proseguono i lavori di nuova pavimentazione sulla ss 131 in provincia di Sassari

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.















Proseguono i lavori per la riqualificazione delle pavimentazioni lungo il tratto sassarese della strada statale 131 “Carlo Felice”. Fino al 31 dicembre gli interventi saranno in esecuzione lungo un tratto di 3 km tra i territori comunali di Bonorva, Cossoine e Giave.In particolare le lavorazioni riguardano la carreggiata nord (dir. Sassari) e prevedono il risanamento profondo della strada e il rifacimento dello strato di usura drenante e della segnaletica orizzontale. Il traffico verrà deviato lungo la carreggiata sud (dir. Cagliari), dove sono stati già conclusi i lavori di nuova pavimentazione, che verrà allestita a doppio senso di marcia.Per tutta la durata dei lavori, in corrispondenza dell'intersezione a raso con la statale 292, è interdetta l’uscita per il traffico proveniente da Cagliari in direzione Cossoine e per il traffico che da Cossoine viaggia verso Sassari. Le rispettive inversioni di marcia potranno essere effettuate rispettivamente in corrispondenza degli svincoli per Giave/Romana e per Bonorva sud.