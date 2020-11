Il Segretario Generale Pierino Arru saluta il Comune di Alghero

Alghero - Il Segretario Generale del Comune di Alghero, Dott. Pierino Arru, saluta l'Amministrazione. Dal 1 dicembre infatti va in pensione, dopo 23 anni al Comune di Alghero ( dal 90 al 2011 e gli ultimi 14 mesi circa) e 9 anni alla Provincia di Sassari. Oggi i saluti del Sindaco Mario Conoci che ha voluto ringraziarlo per il lavoro fondamentale portato avanti nel Comune. "Dott. Arru ha sicuramente svolto un ruolo prezioso alla guida dell'apparato amministrativo, con competenza e professionalità. Una guida sicura che ha operato in tanti anni con estrema dedizione al servizio della comunità". Ai saluti del Sindaco si sono aggiunti quelli della Giunta e dei dipendenti. Pierino Arru ha compiuto lunedì scorso 67 anni. Fortemente voluto dal Sindaco Mario Conoci per avviare al meglio il nuovo mandato amministrativo, "Dott. Arru - aggiunge - è sempre stato garanzia di equilibrio e imparzialità nello svolgimento del suo delicato ruolo". La sua attività ha percorso un pezzo notevole di vita Amministrativa del Comune di Alghero e, in ultimo anche della provincia di Sassari. Avviata la procedura per l'individuazione del nuovo Segretario Generale, le funzioni di Vice Segretario saranno svolte dai Dirigenti Dott. Alessandro Alciator e dal Dott. Pietro Nurra.