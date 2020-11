Fido "faceva" e loro non pulivano: beccati dalle Guardie Ecozoofile di Sassari

Sassari. Prosegue in città l’attività di controllo delle guardie ecozoofile sulla corretta gestione degli animali da compagnia. Negli ultimi giorni gli uomini del corpo hanno emesso 12 sanzioni per mancata raccolta delle deiezioni canine; una per avcerv introdotto un cane in un’area bimbi dove non era ammesso; dieci per omessa custodia, 35 perché l’animale non era tenuto al guinzaglio e 15 perché non avevano il microchip identificativo.